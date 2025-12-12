Operação da Polícia Civil prende três irmãos suspeitos pela morte de homem no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Ação foi realizada no bairro Fátima, na manhã desta sexta-feira (12). Polícia Civil / Divulgação

Uma operação desencadeada pela Polícia Civil de Caxias do Sul, com o apoio da Brigada Militar, prendeu temporariamente, na manhã desta sexta-feira (12), três irmãos. Eles são suspeitos pelo assassinato de um homem no dia 9 de novembro, no bairro Fátima.

O crime foi registrado na Rua Avelino Antônio de Souza e vitimou Samuel Pontes, 41 anos. Ele foi atingido por ao menos oito tiros enquanto caminhava na via e morreu no local.

Conforme o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a morte teria sido motiva por desentendimentos antigos entre os irmãos e Ponte. A investigação durou cerca de 30 dias, com trocas de informações entre a Brigada Militar e a Polícia Civil.

