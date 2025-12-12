Polícia

Adelphos
Notícia

Operação da Polícia Civil prende três irmãos suspeitos pela morte de homem no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Samuel Pontes, 41 anos, foi atingido por tiros no dia 9 de novembro enquanto caminhava na rua. Segundo a investigação, o crime foi motivado por desentendimentos antigos

Alana Fernandes

