Operação da Polícia Civil prende grupo investigado por cobrar dívidas com tortura e praticar incêndios criminosos em Caxias

Cinco pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (4), em Caxias do Sul, em uma nova fase da Operação Omertá, que investiga práticas de tortura, sequestro e incêndios criminosos em cobranças de dívidas ilícitas no município.

Ao todo, foram cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão cumpridos nos bairros São Pelegrino, Villa- Lobos, Colina Sorriso, Santa Lúcia, São Caetano, Kayser, Sagrada Família e Exposição.

Segundo a Polícia Civil, dos cinco presos, um foi detido em flagrante por tráfico de drogas e dois são de origem colombiana. Uma pessoa que tinha mandado em aberto não foi encontrada e está na condição de foragida.

Desta vez, a ofensiva da 1ª Delegacia de Polícia mirou em um grupo investigado em dois episódios diferentes de cobranças com violência, intimidações e incêndios criminosos. Um dos casos foi registrado no bairro Rio Branco, entre 24 de janeiro a 15 de agosto, com três vítimas.

— Neste caso se dá a cobrança de valores para agiotas, com ameaças por telefone e, em uma ocasião, houve uma tentativa de incêndio de uma residência — detalha o delegado Rodrigo Kegler Duarte, que está à frente da operação.

A segunda situação que culminou na ofensiva foi registrada no bairro Desvio Rizzo. Na ocasião, três homens armados foram em uma moradia cobrar valores de dívidas relacionadas à agiotagem.

— Lá, eles acabaram trocando tiros com o pai da vítima que estava sendo extorquida. Dois resultaram feridos. Houve um inquérito policial na Delegacia de Homicídios. Essa pessoa que disparou não acabou sendo indiciada por estar em legítima defesa, e com base nos elementos, a gente acabou identificando a prática, então, da usura mediante a cobrança, utilizando armas de fogo. Destes três, dois foram presos hoje e um está foragido — conclui Duarte.