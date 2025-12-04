Polícia

Nova fase
Notícia

Operação da Polícia Civil prende grupo investigado por cobrar dívidas com tortura e praticar incêndios criminosos em Caxias

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros São Pelegrino, Villa- Lobos, Colina Sorriso, Santa Lúcia, São Caetano, Kayser, Sagrada Família e Exposição

Alana Fernandes

