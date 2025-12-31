Mulher é morta a tiros no bairro Monte Claro, em Vacaria 

A Polícia Civil de Vacaria investiga o homicídio de Maria Clair Barbosa de Moraes, de 57 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Monte Claro, em Vacaria.

A vítima foi atingida por tiros, sendo ferida na região do tórax. O Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria atuou no atendimento. Ela foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Mais Polícia ouve testemunhas e analisa imagens de câmeras para apurar morte de jovem na Estação Férrea, em Caxias do Sul

A apuração inicial da polícia indica que o alvo seria o filho da vítima. Os suspeitos de terem cometido o crime, quatro homens, foram localizados pela Brigada Militar. Eles serão autuados em flagrante por homicídio qualificado.

Ainda não há informações sobre a despedida de Maria Clair.



