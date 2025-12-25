Polícia

Patrulhamento
Notícia

Motorista é preso por embriaguez ao volante em ação contra perturbação do sossego em Caxias

Objetivo foi coibir barulho causado por escapamentos adulterados, além da prática de manobras perigosas e rachas em vias públicas, entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta

Pioneiro

