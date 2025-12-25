Motorista é preso por embriaguez ao volante em ação contra perturbação do sossego em Caxias

Equipes da BM, com apoio da polícia ambiental e fiscalização de trânsito, atuaram com barreiras e patrulhamento. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar (BM) realizou, entre a noite de quarta-feira (24) e a madrugada de quinta de Natal, uma operação para preservação do sossego público contra o chamado "Rolezinho do Grau". O objetivo foi coibir o barulho excessivo provocado por escapamentos adulterados, além da prática de manobras perigosas e rachas em vias públicas.

Segundo a polícia, durante os trabalhos, um homem foi preso por embriaguez ao volante e um menor de idade foi apreendido. A equipe também aplicou 13 autos de infração de trânsito e recolheu quatro veículos.