Mais dois investigados pelo assalto no aeroporto de Caxias do Sul são presos em São Paulo

Dois homens suspeitos de envolvimento no assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, que deixou um policial militar morto em 19 de junho de 2024, foram presos na manhã desta quarta-feira (10), em São Paulo (SP), pela Polícia Federal.

Segundo a PF, os detidos participaram do transporte de pessoas e materiais, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, para que o roubo no Aeroporto Hugo Cantergiani fosse consumado.

O crime foi praticado por nove pessoas fortemente armadas que invadiram a área restrita de segurança do aeroporto a bordo de três veículos blindados - dois desses caracterizados como falsas viaturas da Polícia Federal – e roubaram mais de R$ 14 milhões que foram transportados, por via aérea, da cidade de Curitiba (PR) para Caxias.

Durante o confronto com as forças de segurança que ocorreu logo após o assalto, o 2º sargento da Brigada Militar Fabiano Oliveira morreu baleado. A operação, na época, foi denominada Elísios em homenagem ao policial.