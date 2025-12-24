Líder de esquema que aplicava golpes bancários na Serra é preso em Torres 

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (24), em Torres, o principal investigado por um esquema de fraudes bancárias e extorsões com atuação em Canela, Gramado e região. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado judicial. O mesmo homem já tinha sido preso outras duas vezes neste ano, mas foi liberado nas últimas semanas.

De acordo com a investigação, o homem é apontado como responsável por articular um esquema de estelionato que utilizava redes sociais para atrair vítimas. Ele se apresentava, segundo a polícia, como “blogueiro” e oferecia empréstimos pessoais com juros baixos e prazos facilitados. As vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais, cópias de documentos e a realizar reconhecimento facial por aplicativos de celular, sob a justificativa de formalizar os contratos.

Porém, em vez de liberar os empréstimos, o grupo utilizava as informações e a biometria das vítimas para contratar financiamentos de veículos de alto valor em nome delas, sem autorização. Parte do dinheiro obtido era repassado às vítimas para simular o empréstimo prometido, enquanto a maior parcela era desviada. As investigações indicam o uso de revendas de veículos como intermediárias para viabilizar os financiamentos fraudulentos.

Homem já tinha sido preso duas vezes em 2025

O suspeito já havia sido preso outras duas vezes pela Polícia Civil de Canela: em janeiro deste ano, no bairro Vila Suíça, e em julho, após perseguição no centro de Gramado. Após ser solto há poucas semanas, ele teria voltado a contatar vítimas dos golpes anteriores, passando a exigir novos pagamentos sob ameaça e descumprido as medidas cautelares.

Além disso, durante uma operação realizada no início do mês contra o grupo investigado, foram apreendidas armas de fogo com outros suspeitos envolvidos no esquema, segundo a polícia.