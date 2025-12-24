Polícia

Líder de esquema que aplicava golpes bancários na Serra é preso em Torres 

O homem, segundo a polícia, usava as redes sociais para atrair as vítimas com empréstimos pessoais com juros baixos e prazos facilitados. A prisão foi nesta quarta-feira

Renata Oliveira Silva

