Justiça aumenta pena de dono de haras condenado por torturar, estuprar e tentar matar funcionário em Farroupilha

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) elevou a pena de Ari Glock Júnior para 45 anos, oito meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A decisão ocorreu na terça-feira (16).

Ele havia sido condenado em junho a 42 anos e 10 meses de reclusão por tentativa de homicídio triplamente qualificado, tortura, sequestro, roubo e estupro, praticados contra um funcionário dele em Farroupilha. O crime aconteceu em agosto de 2021, na zona rural do município.

Segundo o TJ, a 1ª Câmara Especial Criminal negou por unanimidade o recurso da defesa e decidiu pelo aumento da pena de Glock, a partir do pedido do Ministério Público. A sentença também prevê o pagamento de 12 dias-multa, fixados no mínimo legal.

A reportagem entrou em contato com a defesa do condenado, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para a manifestação.

O crime

Ari Glock Júnior, proprietário de um haras em Farroupilha, suspeitava que o funcionário havia furtado R$ 20 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de agosto de 2021, o homem iniciou uma série de agressões, com o objetivo de obter uma confissão da vítima, no próprio local.

Conforme a acusação, o funcionário foi imobilizado no chão, com as mãos e o pescoço amarrados por uma corda. Ele também foi submetido a coronhadas, choques elétricos, golpes de facão e a um disparo de arma de fogo que atingiu um dos dedos do pé direito. Também foi vítima de estupro no local. O celular dele foi retirado pelo proprietário do haras, que buscava informações sobre o suposto furto.

Após ser abandonado em via pública, o homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. No dia seguinte, depois de receber alta hospitalar, ele foi sequestrado novamente e mantido em cárcere privado, sofrendo uma nova série de agressões para que revelasse o paradeiro do dinheiro.

Durante esse período, teve a orelha queimada com cigarro, álcool jogado sobre a queimadura, dedos apertados com alicate, agulhas inseridas sob as unhas, cinco dentes arrancados e os cabelos cortados com uma máquina de tosquiar animais. Foi levado até um penhasco, na Linha Boêmios, onde foi forçado a pular. Após a queda, conseguiu recobrar a consciência e pedir socorro. Glock ainda teria ordenado o roubo de roupas, documentos e objetos pessoais da vítima.