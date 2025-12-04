Jovem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros em Caxias do Sul

Este é o segundo homicídio registrado em intervalo de três dias. Polícia Civil / Divulgação

Um jovem, identificado como Yago Lima Karnos, 20 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (3), por volta das 18h30min, em Caxias do Sul. A Brigada Militar (BM) registrou a ocorrência na Rua João Venâncio Girardi, no bairro Cidade Nova, na região oeste do município.

De acordo com a BM, outro homem, de 25 anos, também foi baleado no local e deu entrada em uma unidade de saúde para atendimento, mas não corre risco de morrer.

A perícia indica que o corpo de Karnos apresentava cerca de cinco perfurações por disparos. A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) suspeita, a partir de relatos, que a motivação do crime pode estar relacionada a um desentendimento e ameaças entre a vítima e moradores das proximidades.

Este é o segundo homicídio em um intervalo de poucos dias em Caxias: na noite de domingo (30), Maique Sandro da Silva, 44 anos, morreu após ser alvejado enquanto estacionava um carro no bairro Cruzeiro. Os casos estão em investigação.