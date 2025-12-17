Integrante do Comando Vermelho do Pará é preso em Bento Gonçalves

Um homem de 31 anos, considerado um integrante da alta hierarquia da organização criminosa Comando Vermelho (CV) do Pará foi preso em Bento Gonçalves na manhã desta quarta-feira (17). Ele era foragido da Justiça paraense por homicídio qualificado de um policial civil em 2024 e por tráfico de drogas.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bento Gonçalves, após troca de informações entre as corporações. Os investigadores localizaram o suspeito escondido em uma residência no bairro Progresso, portando documentos falsos.

