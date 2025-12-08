Homem em surto atira contra guardas municipais e se rende após uma hora de negociação em Bento Gonçalves

Fato mobilizou equipes da GCM, Samu e Brigada Militar. 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT) / Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (8) após atirar contra agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante um atendimento médico no bairro Progresso, em Bento Gonçalves.

A Guarda Civil Municipal havia sido acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante o atendimento do jovem, que estaria em surto psicológico. Ao chegarem ao local, os agentes foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo efetuado de dentro da residência. Nenhum dos guardas foi atingido.

Diante do risco, a Brigada Militar (BM) foi chamada para reforço. As equipes isolaram a área e iniciaram um processo de negociação. Após cerca de uma hora, ele decidiu se entregar voluntariamente, segundo a BM.

Dentro da residência, os policiais apreenderam uma pistola calibre.32 com cinco munições, sendo uma já deflagrada.