Homem é preso com mais de 12 mil maços de cigarros contrabandeados em Vacaria

Um homem de 57 anos foi preso com 12,5 mil maços de cigarros contrabandeados em Vacaria. O caso aconteceu na BR-285, no início da manhã desta sexta-feira (12).

O homem era condutor de uma Volkswagen Saveiro com placas de Maximiliano de Almeida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os cigarros eram de origem paraguaia, e estavam acondicionados na carroceria e na cabine, que teve o banco do passageiro retirado para acomodar um volume maior de mercadorias.