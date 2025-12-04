Homem é preso com arsenal de armas em operação contra fraudes em revenda de veículos em Canela

Dez veículos teriam sido financiados em nome de terceiros, mediante uso de documentos falsificados. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Canela prendeu um homem em flagrante e apreendeu um arsenal de armas de fogo durante uma operação deflagrada nesta quinta-feira (4) para combater um esquema de fraudes em revendas de veículos. A ação, que mira um grupo suspeito de financiar carros de forma ilegal, também resultou na apreensão de um veículo de luxo, placas de automóveis e grande quantidade de munições.

Conforme a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Canela, o grupo é suspeito de aplicar golpes por meio de financiamentos fraudulentos. Em poucos dias, ao menos dez veículos modelo Fiat Fastback teriam sido financiados em nome de terceiros, mediante uso de documentos falsificados e outros artifícios irregulares.

Ao todo, 45 policiais civis cumpriram nove mandados de busca e apreensão em quatro municípios: Canela, Capão da Canoa, Terra de Areia e Estrela. Os alvos incluíram revendas de automóveis, endereços ligados a proprietários e funcionários investigados e imóveis vinculados ao principal alvo da operação. Em Canela, as investigações se concentraram em uma revenda no Centro, apontada como local onde teriam sido efetivados os financiamentos irregulares dos dez veículos.

Seis armas de fogo foram apreendidas pela polícia. Polícia Civil / Divulgação

O investigado preso em flagrante foi localizado em uma residência da família em Terra de Areia. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em imóveis ligados a ele em Canela, entre eles uma revenda de veículos e casas, os policiais encontraram seis armas de fogo, incluindo pistolas, revólveres e armas longas de calibres .38, .380, 12 e 9 mm. Algumas estavam sem numeração e outras apresentavam adaptações ilegais. Também foram apreendidas grande quantidade de munições, mira laser e carregadores.

O inquérito policial apura crimes como fraude bancária, estelionato, associação criminosa, falsificação e uso de documentos falsos, entre outras modalidades de golpe. A estimativa preliminar aponta prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões às instituições financeiras.