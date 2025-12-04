Polícia

Polícia Civil
Notícia

Homem é preso com arsenal de armas em operação contra fraudes em revenda de veículos em Canela

Ação cumpriu nove mandados em quatro cidades e revelou esquema que teria causado prejuízo de R$ 2 milhões a instituições financeiras

