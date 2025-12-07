Homem é morto a tiros no bairro Santa Catarina, em Bom Jesus 

Um homem identificado como José Arisoly Rodrigues Neves, 54 anos, foi morto após ser atingindo por tiros. O crime aconteceu na manhã do domingo (7), por volta das 7h45min.

O corpo de Neves foi encontrado pela equipe do Samu na Avenida Manoel Silveira de Azevedo, no bairro Santa Catarina, na cidade de Bom Jesus. Ao chegar no local, os socorristas constaram que Neves já estava morto.

O local foi isolado até a chegada da polícia e do Instituto Médico Legal (IML). Diante da informação de que os tiros teriam partido de um carro, os policiais iniciaram o patrulhamento. O para-choque do veículo em questão foi encontrado.

Após, o autor do crime entrou em contato com a Brigada Militar informando que iria se entregar. Ele foi preso em flagrante por volta das 8h30min, na Rua João Vieira Dutra.

O Fiat Siena azul usado no crime foi localizado e recolhido. A arma usada, uma espingarda calibre 12, da marca Rossi, com dois cartuchos usados, foi encontrada em uma área rural, não informada.

No decorrer da apuração policial, foram identificadas outras pessoas envolvidas, sendo duas mulheres. O mandante do crime já foi identificado pela polícia, contudo ainda não foi localizado. O crime teria como motivação fundo passional, ou seja, emoções intensas ou relacionamentos afetivos.

Ainda não há informações sobre a despedida de Neves.