Homem é morto a tiros no bairro Juventude, em Bento Gonçalves

Um homem, identificado como Gustavo Sabino, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (27), na Travessa São Jorge, no bairro Juventude, em Bento Gonçalves. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30min.

De acordo com a delegada Maria Isabel Zerman Machado, ele estava na rua e foi atingido por dois disparos de arma de fogo. A Polícia Civil está investigando o caso.

Mais tarde, por volta das 19h20min, o suspeito de ser autor dos disparos, um homem de 35 anos, foi preso pela Brigada Militar também no bairro Juventude. Ele utiliza tornozeleira eletrônica.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, à penitenciária.