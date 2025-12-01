Homem é morto a tiros dentro de carro no bairro Cruzeiro, em Caxias

Caso será investigado. Polícia Civil / Divulgação

Um homem, identificado como Maique Sandro da Silva, 44 anos, foi morto a tiros na noite do domingo (30), em Caxias do Sul. O crime aconteceu no bairro Cruzeiro, por volta das 20h.

Segundo a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), Silva estacionava um Peugeot 206 na Rua da Glória quando foi baleado por ocupantes de outro veículo.

A Brigada Militar (BM) também atendeu a ocorrência e aponta que o assassinato pode estar relacionado a um desentendimento. A DPHPP recebeu relatos de que a vítima esteve envolvida em uma discussão em um estabelecimento nas proximidades. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso será investigado. De acordo com a polícia, o homem tinha antecedentes por tentativa de homicídio em 2015 e por delitos de trânsito.