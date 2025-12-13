Homem é morto a tiros em Carlos Barbosa, na Serra

Um homem, identificado como David Bampi Junior, de 38 anos, foi morto a tiros no bairro Dei Fiori, em Carlos Barbosa, na Serra. A ocorrência foi registrada por volta das 6h deste sábado (13).

A vítima chegou a ser socorrida no local, mas morreu no Hospital São Roque, conforme a delegada plantonista Maria Isabel Zerman Machado.

Dois homens, de 20 e 23 anos, foram presos pela Brigada Militar (BM) no bairro Aparecida, em Carlos Barbosa. Conforme a BM, um deles admitiu ter atirado acidentalmente durante o manuseio da arma de fogo.

Durante a ação policial, também foram apreendidas duas armas de fogo calibre 38, sete munições intactas, 14 estojos de calibre 36, maconha, cocaína, ecstasy, crack, quatro balanças de precisão e R$ 487.