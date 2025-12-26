Homem é ferido com facão durante discussão em Canela

Um homem, de 42 anos, foi ferido com um facão na tarde desta sexta-feira (26), em Canela, na Região das Hortênsias.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o fato teria ocorrido durante uma discussão entre duas famílias, na Rua das Rosas, no bairro Vila Mina. O homem teria sido atingido no abdômen e em uma das mãos.

Apesar da gravidade do ferimento, ele foi socorrido e encaminhado com vida para atendimento médico. Os bombeiros informaram que o homem foi encaminhado consciente para o hospital.