Homem é encontrado morto por pessoa em situação de rua em Vacaria 

Um homem de 38 anos foi encontrado morto nesta sexta-feira (19) em Vacaria. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado às 12h39min em um terreno na Rua Raimundo Magnabosco, no bairro Nossa Senhora Oliveira.
Segundo o delegado Carlos Alberto Defaveri, a vítima foi encontrada por uma pessoa em situação de rua. Ao localizar o corpo, a pessoa acionou a Brigada Militar (BM).
A perícia foi chamada e, segundo o delegado, foram constatados indícios de homicídio. A identidade do homem não foi divulgada.