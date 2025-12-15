Guarda Municipal de Caxias do Sul resgata tartaruga capturada no Complexo Dal Bó

Os animais foram devolvidos ao habitat natural. Guarda Municipal / Divulgação

Uma tartaruga de água doce, capturada no Complexo Da Bó, foi resgatada pela Guarda Municipal (GM) de Caxias do Sul no último domingo (14). O animal foi encontrado com um homem e um adolescente, durante as rondas nas barragens do município.

Segundo a prefeitura, a tartaruga e lambaris vivos foram capturados com uma armadilha artesanal. A dupla foi encaminhada à delegacia e o material de pesca foi apreendido. Os animais foram devolvidos ao habitat natural.

A ação integrou a 19ª Operação Verão. Além desta ocorrência, a GM abordou 79 pessoas nas áreas de represas, sendo 24 banhistas, que foram orientados a não se banharem nos locais por ser proibido e haver risco de afogamento.

Denúncias sobre práticas similares podem ser feitas para a GM, por meio do telefone 153, para o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e para a Central de Atendimento do Samae, pelos números 115 e 0800-772-8600.