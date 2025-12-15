Polícia

Patrulha Ambiental
Notícia

Guarda Municipal de Caxias do Sul resgata tartaruga capturada no Complexo Dal Bó

O animal foi encontrado com um homem e um adolescente no último domingo (14), durante as rondas da 19ª Operação Verão 

Pioneiro

