Guarda Municipal de Caxias do Sul captura três foragidos da Justiça 

A Guarda Municipal de Caxias do Sul capturou três foragidos da Justiça em diferentes bairros do município, neste domingo (28).

A primeira prisão ocorreu pela parte da manhã, no bairro Santa Fé, sendo uma mulher de 44 anos, natural do Estado de São Paulo. Poucas horas depois, equipes capturaram o segundo foragido, de 27 anos, natural de Caxias do Sul, nas proximidades da prefeitura.

Já no período da tarde, a terceira prisão foi efetuada no bairro Nossa Senhora das Graças. O foragido era um homem de 28 anos, natural de Antônio Prado.

De acordo com a Guarda Municipal, todos os presos apresentavam extensa ficha criminal. Após as abordagens, os três foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos padrões.