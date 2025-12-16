Guarda Municipal apreende 34 pés de maconha em Caxias do Sul

A Guarda Municipal apreendeu 34 pés de maconha no fim da tarde desta segunda-feira (15), em Caxias do Sul. A plantação foi localizada no bairro Reolon, durante patrulhamento.

Segundo a GM, os exemplares possuem entre 50 centímetros até cerca de um metro e meio de altura. Um homem de 46 anos, apontado como dono da plantação, foi preso em uma casa na Rua Manoel Lopes. Também foram recolhidas 34g da droga em três tabletes e duas latas com sementes de maconha.