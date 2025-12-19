Polícia

Tentativa de feminicídio
Notícia

Preso suspeito que estava foragido há quatro meses por esfaquear mulher dentro de casa em Nova Prata

Homem de 32 anos foi capturado no município de Pontão, a 40km de Passo Fundo. Crime aconteceu em agosto após discussão motivada por ciúmes 

Luca Roth

