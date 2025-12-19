Preso suspeito que estava foragido há quatro meses por esfaquear mulher dentro de casa em Nova Prata

Homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Passo Fundo. Polícia Civil / Divulgação

Após quatro meses de buscas, a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 32 anos que é suspeito de esfaquear a ex-companheira dentro de casa em Nova Prata, na Serra. Ele foi capturado nesta quinta-feira (18), no município de Pontão, a cerca de 40km de Passo Fundo, no norte do Estado.

O crime aconteceu em 10 de agosto, no Dia dos Pais, após uma discussão motivada por ciúmes. Segundo a investigação, a vítima, uma mulher de 30 anos, relatou que o agressor a perseguiu pelo interior da casa com uma faca.

A mulher conseguiu se esconder no banheiro, mas o suspeito teria arrombado a porta e desferido diversos golpes de faca no tórax dela. Os filhos do casal presenciaram o ataque, conforme a polícia. A intervenção de um deles possibilitou que a mãe escapasse da agressão.

Desde então, os investigadores analisavam dados de inteligência na tentativa de localizar o paradeiro do suspeito. Ao chegar no endereço para prendê-lo, nesta quinta, o homem tentou fugir, mas foi contido com uso da força. De acordo com a Polícia Civil, o foragido e um agente da corporação ficaram feridos.