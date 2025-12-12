Polícia

Recaptura
Notícia

Foragido após abandonar júri e romper tornozeleira eletrônica em Farroupilha é preso em motel em Caxias do Sul

Gabriel Stank Subtil, 32 anos, saiu do fórum na quarta-feira pouco antes de ser condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio contra três policiais

Luca Roth

