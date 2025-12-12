Foragido após abandonar júri e romper tornozeleira eletrônica em Farroupilha é preso em motel em Caxias do Sul

Gabriel Stank Subtil, 32 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (12) no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, em ação integrada da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil. Ele estava foragido da Justiça desde quarta-feira (10), quando abandonou o júri, em Farroupilha, minutos antes da leitura da sentença e rompeu a tornozeleira eletrônica.

O homem foi condenado a 12 anos, seis meses e 20 dias de prisão por tentativa de homicídio contra três policiais depois de um assalto frustrado pela BM, em dezembro de 2017, em Farroupilha.

Segundo a BM, Subtil foi recapturado em um motel. Ele teria tentado escapar da abordagem, mas foi contido. Um homem de 18 anos e um adolescente de 17 também foram detidos por suspeita de que apoiariam a nova fuga.

A polícia apreendeu mochilas contendo roupas do foragido, que possui antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, roubo a estabelecimento comercial, perturbação, dano e apreensão de objeto.

Entenda

Gabriel Stank Subtil deixou uma das salas do Fórum de Farroupilha por volta das 17h de quarta-feira em um dos intervalos, quando os jurados se reuniam para a decisão final.

Quando a expedição do mandado de prisão foi realizada, o condenado já havia deixado o Fórum. De acordo com o escrivão da Vara Criminal Antero Ribeiro Soares Neto, como o réu estava em liberdade, ele não teria a obrigação de estar presente no salão do júri.

— Ele poderia se retirar junto com as testemunhas. O tribunal do júri pode, inclusive, ser realizado sem a presença do réu. A sentença foi lida depois, com a presença do advogado, e então ele foi condenado. É uma situação complicada, se ele aguardasse a decisão, sairia preso. É um caso atípico, que não aguardou a decisão. O julgamento não tinha terminado e ele se retirou do fórum — explicou Neto, ainda na quarta.