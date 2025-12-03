Estudante é esfaqueado em escola de Monte Alegre dos Campos 

Um adolescente de 16 anos teria sido esfaqueado por outra adolescente, de 15 anos, em uma escola de Monte Alegre dos Campos, na Serra. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, que fica na área central da cidade.

Conforme o delegado Carlos Alberto Defaveri, a vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, em estado grave. Contudo, a prefeitura informou que ele foi transferido para Caxias do Sul devido à gravidade dos ferimentos.

Já a adolescente suspeita da agressão foi apreendida pela Brigada Militar e conduzida até Vacaria, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil trata a situação como ato análogo à tentativa de homicídio, que é o equivalente ao crime cometido por adultos, porém, envolvendo menores de idade.

Leia Mais Suspeito de assassinar dois homens em praça de Antônio Prado é preso em Caxias do Sul

Ela alegou aos policiais que sofria bullying do estudante que atacou. A jovem está sob a custódia da Polícia Civil e aguarda o parecer da juíza da Vara da Infância e Juventude sobre a uma possível internação no Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casef). A promotora que atende ao caso pediu a internação dela.

Nas redes sociais, a prefeitura de Monte Alegre dos Campos divulgou uma nota oficial lamentando o ocorrido e informando que todas as medidas necessárias foram tomadas.