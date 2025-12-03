Polícia

Violência 
Notícia

Estudante é esfaqueado em escola de Monte Alegre dos Campos 

Suspeita de cometer a agressão, adolescente de 15 anos teria alegado a policiais que sofria bullying. Vítima recebeu atendimento inicial em Vacaria, mas foi transferida para Caxias do Sul devido à gravidade dos ferimentos  

Tamires Piccoli

