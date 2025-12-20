Polícia

Em posto de combustíveis
Notícia

Dupla é presa na Rota do Sol, em Caxias do Sul, por roubo de carro

Bigada Militar (BM) recebeu informação sobre veículo roubado que estava circulando na rodovia na noite de sexta-feira (19)

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS