Dupla é presa na Rota do Sol, em Caxias do Sul, por roubo de carro

Revólver foi apreendido com a dupla. 12º BPM / Divulgação

Dois homens, de 25 e 21 anos, foram presos na noite de sexta-feira (19) na Rota do Sol, em Caxias do Sul, por roubo de um carro. De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), a dupla foi pega em um posto de combustíveis.

Os policiais receberam a informação sobre um carro Gol em situação de roubo circulando na RS-453 e iniciaram as buscas. Os suspeitos foram abordados e presos.

Além do veículo recuperado, um revólver calibre .32 municiado e um celular foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados para Delegacia de Polícia.

A ação contou com apoio do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra).

Adolescente é apreendido em Caxias do Sul

Também na noite de sexta, o 12º BPM apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas no bairro Serrano. Junto com o jovem foram apreendias porções de maconha, cocaína e crack, além de uma munição calibre .38, uma faca, um rádio comunicador e dinheiro.