Duas mulheres são presas em flagrante em operação de combate ao tráfico em Caxias do Sul

Drogas e dinheiro apreendidos em operação da Polícia Civil. Draco Caxias do Sul / Divulgação

Duas mulheres de 21 anos foram presas nesta quinta-feira (18) em Caxias do Sul em operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil. A ação de combate ao tráfico de drogas foi realizada nos bairros Primeiro de Maio e Jardelino Ramos.

Uma das suspeitas foi presa pelo crime de tráfico de drogas no Primeiro de Maio. Já a segunda mulher foi flagrada no Jardelino Ramos com um Hyundai HB20, que foi furtado em Porto Alegre.

Conforme a comunicação da Draco, a ação ocorreu após uma investigação que mapeou pontos de tráfico. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

Foram apreendidas também diversas porções de crack e porções de cocaína, além de dinheiro e apetrechos para o preparo das drogas.

A ação contou com o apoio de delegacias da Polícia Civil de Caxias do Sul e também da Rocam e do Canil do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM).