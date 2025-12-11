Polícia

Estelionato
Notícia

Dono de construtora é preso em operação da Polícia Civil contra esquema de fraudes imobiliárias em Canela

Esquema teria causado prejuízo de pelo menos R$ 6,4 milhões a clientes e fornecedores. Investigações revelam obras abandonadas, documentos falsificados e intimidação de vítimas

Pioneiro

