Desentendimento durante partida de futebol termina com homem baleado, em Bento Gonçalves 

Um homem de 26 anos foi baleado após uma discussão em uma partida de futebol. O caso aconteceu por volta das 16h30min deste domingo (7), no bairro Borgo, em Bento Gonçalves.

Segundo a Brigada Militar, dois homens teriam se desentendido durante o jogo. Um deles foi atingido por tiros na região do abdômen.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Tacchini. O quadro de saúde da vítima é estável, conforme a Brigada Militar (BM). A polícia faz buscas para encontrar o suspeito de ter efetuado os disparos.








