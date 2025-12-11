Crimes violentos na Serra têm queda de 13% em novembro 

A Serra apresentou redução nos crimes violentos letais intencionais (CVLIs) em novembro deste ano, conforme os dados do Observatório Estadual da Segurança Pública. Em toda a região, composta por 49 municípios, foram 13 mortes. No mesmo período do ano passado foram 15 casos. Ou seja, uma queda de 13%.
Os CVLIs incluem vítimas de casos como homicídio, latrocínio e feminicídio.
Mesmo em menor proporção, a região segue a tendência do Estado. Conforme os mesmos índices, o RS teve redução de 32% na comparação do períodos — foram 143 ocorrências no ano passado contra 97 neste ano.
Entre as maiores populações da Serra, duas delas conseguiram zerar os casos no período: Farroupilha e Vacaria. Em 2024, Farroupilha tinha registrado uma morte em novembro e Vacaria, duas.
Já Caxias do Sul manteve o mesmo índice de quatro casos, enquanto Bento Gonçalves reduziu de quatro para três mortes.
CVLI em novembro de 2024
- Caxias do Sul: 4
- Bento Gonçalves: 4
- Vacaria: 2
- Farroupilha: 1
- Garibaldi: 1
- Guaporé: 1
- Monte Alegre dos Campos: 1
- Serafina Corrêa: 1
- Total: 15
CVLI em novembro de 2025
- Caxias do Sul: 4
- Bento Gonçalves: 3
- Bom Jesus: 1
- Carlos Barbosa: 1
- Flores da Cunha: 1
- Garibaldi: 1
- Nova Prata: 1
- Pinhal da Serra: 1
- Total: 13
Furtos e roubos em queda
Outros índices apresentaram redução no mesmo período. Entre eles, os furtos, roubos, furtos e roubos de veículos.
Em toda região, os furtos reduziram de 759 para 633 casos. A maior população, Caxias do Sul, teve queda de 353 para 270, segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do RS. Seguindo a mesma tendência, os roubos reduziram de 77 para 74 ocorrências.
Já os furtos a veículos tiveram queda de 101 para 53 casos, enquanto os roubos caíram de sete para quatro. Destes quatro casos, três foram registrados em Caxias e um, em Garibaldi. No índice caxiense, ainda assim houve redução, uma vez que em 2024 haviam sido quatro roubos de veículos.
O único índice com aumento em toda região foi o de estelionatos. Foram 760 casos em novembro do ano passado contra 811 no mesmo período deste ano.