Crimes violentos na Serra têm queda de 13% em novembro 

A Serra apresentou redução nos crimes violentos letais intencionais (CVLIs) em novembro deste ano, conforme os dados do Observatório Estadual da Segurança Pública. Em toda a região, composta por 49 municípios, foram 13 mortes. No mesmo período do ano passado foram 15 casos. Ou seja, uma queda de 13%.

Os CVLIs incluem vítimas de casos como homicídio, latrocínio e feminicídio.

Mesmo em menor proporção, a região segue a tendência do Estado. Conforme os mesmos índices, o RS teve redução de 32% na comparação do períodos — foram 143 ocorrências no ano passado contra 97 neste ano.

Entre as maiores populações da Serra, duas delas conseguiram zerar os casos no período: Farroupilha e Vacaria. Em 2024, Farroupilha tinha registrado uma morte em novembro e Vacaria, duas.

Já Caxias do Sul manteve o mesmo índice de quatro casos, enquanto Bento Gonçalves reduziu de quatro para três mortes.

CVLI em novembro de 2024

Caxias do Sul : 4

: 4 Bento Gonçalves : 4

: 4 Vacaria : 2

: 2 Farroupilha : 1

: 1 Garibaldi : 1

: 1 Guaporé : 1

: 1 Monte Alegre dos Campos : 1

: 1 Serafina Corrêa : 1

: 1 Total: 15

CVLI em novembro de 2025

Caxias do Sul : 4

: 4 Bento Gonçalves : 3

: 3 Bom Jesus : 1

: 1 Carlos Barbosa : 1

: 1 Flores da Cunha : 1

: 1 Garibaldi : 1

: 1 Nova Prata : 1

: 1 Pinhal da Serra : 1

: 1 Total: 13

Furtos e roubos em queda

Outros índices apresentaram redução no mesmo período. Entre eles, os furtos, roubos, furtos e roubos de veículos.

Em toda região, os furtos reduziram de 759 para 633 casos. A maior população, Caxias do Sul, teve queda de 353 para 270, segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do RS. Seguindo a mesma tendência, os roubos reduziram de 77 para 74 ocorrências.

Já os furtos a veículos tiveram queda de 101 para 53 casos, enquanto os roubos caíram de sete para quatro. Destes quatro casos, três foram registrados em Caxias e um, em Garibaldi. No índice caxiense, ainda assim houve redução, uma vez que em 2024 haviam sido quatro roubos de veículos.