Corpo em decomposição é encontrado dentro de casa em Caxias do Sul

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado dentro de uma casa no bairro Monte Carmelo, em Caxias do Sul, na noite de domingo (21). A ocorrência foi registrada na Rua Eduardo Castilhos dos Reis, por volta das 21h40min.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou o homem como Alexandre Mendes de Mendes, 48 anos, natural de Santana do Livramento. Segundo o IGP, a morte ocorreu por causas naturais. A Polícia Civil irá investigar o caso.

