Canetas emagrecedoras vindas do Paraguai são apreendidas pela PRF em Caxias do Sul; três pessoas são presas

Foram apreendidas 11 ampolas de Tirzec 15, que não possui importação regulamentada pela Anvisa. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (3), medicamentos utilizados para emagrecimento em Caxias do Sul. Três pessoas foram presas na ação, que integra uma operação de combate ao crime. Outro caso semelhante ocorreu em Triunfo, resultando em mais duas prisões. Ao todo, 62 ampolas utilizadas em canetas emagrecedoras foram recolhidas nas duas ocorrências.

Conforme a PRF, os policiais abordaram um veículo Jeep Compass ocupado pelo motorista e duas passageiras. O trio contou ter viajado ao Paraguai para comprar mercadorias e medicamentos.

Durante revista ao veículo, a equipe encontrou uma sacola térmica escondida dentro do banco traseiro, contendo 11 ampolas do medicamento Tirzec 15, que não possui importação regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os ocupantes apresentaram notas fiscais e receituários médicos para justificar a posse do produto. No entanto, os policiais perceberam inconsistências: embora emitidos por profissionais e clínicas diferentes, todos os documentos tinham a mesma caligrafia.

Após a checagem, foi confirmada a falsificação dos receituários. Uma das passageiras ainda afirmou que os papéis haviam sido obtidos previamente assinados e carimbados em branco.