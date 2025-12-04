Polícia

Canetas emagrecedoras vindas do Paraguai são apreendidas pela PRF em Caxias do Sul; três pessoas são presas

Medicamentos estavam escondidos em sacola térmica escondida em veículo. Receituários falsificados foram usados para justificar a compra dos remédios no país vizinho

