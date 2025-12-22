Brigada Militar reforça efetivo com 15 novos policiais em Vacaria e Nova Prata

Os novos policiais foram transferidos de diferentes regiões do país para atuarem na Serra. Divulgação / Divulgação

O Comando Regional de Polícia Ostensiva Nordeste (CRPO Nordeste) ganhou 15 novos policiais nesta segunda-feira (22). Do total, três deles farão parte da 3ª Companhia Independente, em Nova Prata, enquanto os demais irão compor o efetivo na área territorial do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), em Vacaria.

O comandante do CRPO Nordeste, coronel Luis Fernando Becker, recebeu os novos agentes em Vacaria. Eles vieram de diferentes regiões do país para atuar na Serra e nas proximidades.

— A chegada dos novos soldados representa um importante incremento na capacidade operacional da Brigada Militar, reforçando o compromisso com a segurança pública e a tranquilidade da comunidade — destacou.