Brigada Militar prende quatro pessoas por tráfico de drogas e furto em Caxias do Sul

Ações da Brigada Militar, realizadas entre a noite da segunda (29) e madrugada da terça-feira (30), em diferentes bairros de Caxias do Sul, resultaram na prisão de quatro pessoas.

A primeira prisão foi no bairro Marechal Floriano, onde um homem foi preso por tráfico de drogas. Ele foi flagrado pela equipe que fazia o patrulhamento tentando descartar um objeto que continha 33 pinos com substância semelhante à cocaína.

Já no bairro Serrano, os policiais atenderam a uma ocorrência de furto de uma motocicleta. O homem indicado como autor do crime tinha um mandado de prisão em aberto. Com isso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

A terceira prisão aconteceu no bairro Charqueadas. Um homem, indicado como suspeito de ter furtado um automóvel foi preso após a vítima o ter reconhecido. O veículo foi recuperado.

Por fim, na madrugada da terça-feira (30), os agentes realizavam o patrulhamento no bairro Santo Antônio, quando a abordaram um veículo. Os policiais notaram um forte odor, semelhante a maconha.

O motorista tentou fugir, entrando em uma rua sem saída, mas foi alcançado pelos policiais. Durante a busca no veículo, foram encontrados 24 porções de maconha, 21 porções de cocaína, além de um celular e R$ 666.