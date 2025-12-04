Adolescente suspeita de esfaquear colega em escola da Serra tem internação decretada pela Justiça

O adolescente de 15 anos que foi esfaqueado na tarde de quarta-feira (3) em Monte Alegre dos Campos não corre risco de morte. A informação foi confirmada pelo delegado Carlos Alberto Defaveri em nota encaminhada no final da manhã desta sexta-feira (4). O caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, que fica na área central da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi socorrido inicialmente ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, de Vacaria, em estado grave. A equipe médica conseguiu reverter o quadro. Mesmo assim, ele foi transferido a uma instituição de saúde de Caxias do Sul para continuar o tratamento.

O jovem teria sido agredido por outra adolescente, de 16 anos, que foi autuada ainda na quarta-feira por tentativa de homicídio. Ela foi apresentada ao Ministério Público, que representou por pela internação provisória, medida decretada pela Justiça da Infância e Juventude.

A adolescente está sendo encaminhada a um estabelecimento vinculado à Fundação de Atendimento Sócio Educativo (Fase), em Porto Alegre. A internação provisória tem o período máximo de 45 dias, período no qual o processo no Juizado da Infância e Juventude transcorrerá.

Segundo o delegado Defaveri, a adolescente deu uma versão quanto aos motivos, a qual será apurada no procedimento, bem como outras circunstâncias.