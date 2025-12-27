Adolescente é morto a facadas na Estação Férrea, em Caxias do Sul; suspeito é capturado pela BM

Região é conhecida pela presença de bares e festas e por reunir público jovem. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Um adolescente, identificado como Kauã Diogenes Souza de Chaves, 17 anos, foi morto a facadas na madrugada deste sábado (27), na Estação Férrea, tradicional área de bares e festas no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. O crime aconteceu por volta da 0h10min, na Rua Coronel Flores.

Leia Mais Queda de árvore bloqueia o trânsito nos dois sentidos da BR-116, em São Marcos

A Brigada Militar (BM) foi acionada e, no local, encontrou Chaves caído no chão. O rapaz chegou a receber atendimento do Samu.

Ainda durante a madrugada, a BM apreendeu um suspeito, outro adolescente de 17 anos, responsabilizado por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele estava nas imediações, conforme a polícia, e foi encaminhado à delegacia.

De acordo com o delegado plantonista Rodrigo Bernardes de Assis, as informações relatadas na ocorrência indicam um desentendimento entre um grupo de pessoas e o suspeito, que alega, segundo a polícia, ter agido em legítima defesa.