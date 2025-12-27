Polícia

Violência
Notícia

Adolescente é morto a facadas na Estação Férrea, em Caxias do Sul; suspeito é capturado pela BM

Crime aconteceu na madrugada deste sábado, na Rua Coronel Flores

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS