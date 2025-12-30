Adolescente é apreendido e mulher é presa por tráfico de drogas, em Carlos Barbosa 

Porções de drogas foram encontrados no carro em que dupla estava. Comunicação Social – 3º BPAT / Divulgação

Uma mulher de 45 anos e um adolescente de 14 foram detidos pela Brigada Militar na noite da segunda-feira (29), no Centro de Carlos Barbosa.

Eles circulavam pela área central em um Ford Fiesta, quando foram parados em uma barreira de trânsito. Durante a revista, foram encontradas 16 porções de cocaína, um celular e R$ 432.

Com isso, a mulher foi presa e o adolescente apreendido. Eles foram encaminhados para atendimento médico e após para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.