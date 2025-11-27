Suspeito de sequestro que extorquiu mais de R$ 200 mil de empresário em Gramado é preso em Novo Hamburgo

A Polícia Civil prendeu na manhã da quarta-feira (26) um homem de 31 anos por suspeita de participação no sequestro de um empresário em Gramado, ocorrido em outubro do ano passado.

Na ocasião, a vítima, um homem de 35 anos, morador de Capão da Canoa e proprietário de uma hospedagem na cidade da Região das Hortênsias, foi abordado por criminosos na Estrada da Tapera, próximo ao seu empreendimento.

Segundo a delegada Fernanda Aranha, o empresário ficou sob a mira de revólveres, dentro de um automóvel, por cerca de duas horas. Ele foi obrigado a fazer transferências via Pix e efetuar saques que, de acordo com a investigação, totalizaram extorsão superior a R$ 200 mil. Depois disso, a vítima foi liberada.

Foragido desde então, o suspeito foi capturado no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. O investigado tinha mandados de prisão em aberto por extorsão e porte de arma de fogo.