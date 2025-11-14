Suspeito de envolvimento em caso de adolescente encontrada morta em Flores da Cunha é preso

Corpo estava em estrada da localidade de Mato Perso. Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento no caso da adolescente encontrada morta em Flores da Cunha na quinta-feira (13). Ele não teve a identidade divulgada e foi capturado no fim do dia, no município, segundo a delegada Thais Postiglione Peteffi.

O corpo de Alanys da Silva Kening, 17 anos, foi localizado em decomposição durante a manhã, na estrada José Dani, na localidade de Mato Perso. A vítima apresentava marca de tiro na cabeça.

De acordo com a delegada, Alanys estava desaparecida desde o dia 17 de outubro, quando foi vista pela última vez a pé, na rua, durante a madrugada, em Flores da Cunha. Ela não tinha passagens pela polícia.