Quatro pessoas são presas por furto de roupas em Caxias do Sul

Quatro pessoas foram presas no sábado (22) em Caxias do Sul por um furto de roupas no centro da cidade. De acordo com a Brigada Militar (BM), as peças foram localizadas com os suspeitos dentro de um veículo. Elas são avaliadas em R$ 9,4 mil.
Os itens foram localizados a partir de informações do setor de inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM). As prisões fizeram parte da Operação Black Friday, que reforça o policiamento no comércio.
As quatro pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia.