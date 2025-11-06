Polícia Rodoviária Federal prende casal transportando 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Caxias do Sul

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com um veículo carregado com 10 mil maços de cigarros contrabandeados. A ação ocorreu próximo à BR-116, em Caxias do Sul.
Durante a operação, os policiais deram ordem de parada a uma Pajero Dakar, emplacada em Santa Maria do Herval. No carro, foram encontrados 10 mil maços de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no país. Segundo o condutor, o destino seria Caxias do Sul.
O motorista, um homem de 43 anos natural de Dois Irmãos, e a passageira, uma mulher de 40 anos natural de Santa Maria do Herval, já possuíam antecedentes por contrabando de cigarros, sendo presos também pela PRF em 2020.
Eles foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados, com o veículo e a carga ilícita, à polícia judiciária em Caxias do Sul.