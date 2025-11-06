Polícia Rodoviária Federal prende casal transportando 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Caxias do Sul

A ação ocorreu próximo a BR-116, em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com um veículo carregado com 10 mil maços de cigarros contrabandeados. A ação ocorreu próximo à BR-116, em Caxias do Sul.

Durante a operação, os policiais deram ordem de parada a uma Pajero Dakar, emplacada em Santa Maria do Herval. No carro, foram encontrados 10 mil maços de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no país. Segundo o condutor, o destino seria Caxias do Sul.

Leia Mais Polícia investiga surgimento de crânio humano em terreno baldio, em Vacaria

O motorista, um homem de 43 anos natural de Dois Irmãos, e a passageira, uma mulher de 40 anos natural de Santa Maria do Herval, já possuíam antecedentes por contrabando de cigarros, sendo presos também pela PRF em 2020.