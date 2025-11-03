Polícia ouve nesta semana testemunhas do assassinato de irmãos em São Francisco de Paula

A Polícia Civil irá ouvir nesta semana as testemunhas do assassinato dos irmãos Tayla dos Santos Pereira, 30 anos, e Maico Santos da Silva, 38, em São Francisco de Paula. O crime, investigado como feminicídio e homicídio qualificado — quando há uso de recurso que dificulta a defesa da vítima —, ocorreu na noite da sexta-feira (31).

Segundo a delegada Fernanda Aranha, o suspeito é um homem de 41 anos, com quem Tayla, antes do término, manteve um namoro por aproximadamente oito meses. Ele foi localizado após o crime e trocou tiros com a Brigada Militar (BM). Ferido, chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta no sábado (1°) e foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Francisco de Paula.

As vítimas foram alvejadas quando chegavam em casa, no bairro Vila Eletra, com um VW Fox. Conforme a apuração inicial da polícia, o homem teria atirado contra Maico no momento em que ele desceu do carro para abrir o portão. E Tayla teria sido atingida ao desembarcar do veículo.

A delegada detalha que as duas crianças, filhas da mulher, com idades de cinco e oito anos, possivelmente estavam no banco traseiro do Fox e não se feriram. A perícia ainda irá confirmar outros aspectos da dinâmica do ocorrido e o calibre da arma utilizada.

A polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, munições, uma touca tipo balaclava e um celular.