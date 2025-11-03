Polícia

Investigação
Notícia

Polícia ouve nesta semana testemunhas do assassinato de irmãos em São Francisco de Paula

Tayla dos Santos Pereira, 30 anos, e Maico Santos da Silva, 38, foram mortos a tiros quando chegavam em casa. Suspeito é o ex-namorado dela, que está preso

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS