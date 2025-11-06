Polícia investiga surgimento de crânio humano em terreno baldio, em Vacaria

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o surgimento de um crânio humano no bairro Imperial, em Vacaria. A ossada foi encontrada no fim da tarde da terça-feira (4), em um terreno baldio, na Rua Firmino Camargo Branco.

O delegado Anderson Silveira de Lima afirma que a caveira possivelmente foi retirada de um cemitério. Ele acredita que o crânio não pertence a uma pessoa que morreu recentemente.