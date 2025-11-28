Polícia investiga obra que feriu criança de um ano em escola de educação infantil de Farroupilha

A Polícia Civil de Farroupilha abriu inquérito para investigar o caso de um menino de um ano que se feriu em uma obra realizada em uma escola municipal de educação infantil. O incidente ocorreu na manhã da última quarta-feira (26), no bairro Monte Pasqual, e causou queimaduras na criança.

Conforme a apuração, o ferimento ocorreu após o menino encostar em uma chapa metálica instalada no pátio. O material havia sido colocado no local para tapar um vão, durante reparos próximos a um muro. A estrutura estava quente pela incidência de luz solar, o que provocou as lesões.

Segundo o delegado Fernando Cruz, o município está contribuindo com o caso, fornecendo as informações solicitadas. A investigação segue para apurar se o reparo foi adequado, seguindo as diretrizes corretas e se houve culpa (negligência, imperícia ou imprudência) de alguma das partes.