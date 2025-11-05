Polícia Civil de Caxias prende homem investigado por armazenar e produzir material pornográfico com crianças e adolescentes

Um homem de 60 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Caxias do Sul na tarde desta quarta-feira (5). Ele é investigado por crimes como pedofilia e favorecimento à prostituição.

O homem foi preso em casa, no bairro De Lazzer, por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Segundo a delegada Aline Martinelle, ele é suspeito de armazenar e produzir material pornográfico com crianças e adolescentes.