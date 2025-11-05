Polícia

Investigação
Notícia

Polícia Civil de Caxias prende homem investigado por armazenar e produzir material pornográfico com crianças e adolescentes

Ele foi preso em casa, no bairro De Lazzer, por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

Alana Fernandes

