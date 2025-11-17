Polícia

Violência
Notícia

Polícia Civil de Bento Gonçalves suspeita que tráfico de drogas motivou os dois assassinatos registrados no domingo

Crimes ocorreram em um intervalo de cerca de três horas. Uma das vítimas ainda não foi identificada

Luca Roth

