Polícia Civil de Bento Gonçalves suspeita que tráfico de drogas motivou os dois assassinatos registrados no domingo

A Polícia Civil de Bento Gonçalves atribui ao tráfico de drogas o contexto para os dois homicídios registrados na manhã de domingo (16) na cidade. Os crimes ocorreram em um intervalo de cerca de três horas, contudo, em análise preliminar, não tiveram relação entre si, segundo a delegada Raquel Peixoto.

Por volta das 8h50min, um homem, identificado como Jonatan Felipe Ferrao, de 38 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros em uma rua no bairro Municipal. Ele tinha passagens por homicídio e roubo, segundo a polícia.

Mais tarde, por volta de 11h30min, outro homem foi morto a tiros no bairro Juventude. De acordo com a Brigada Militar, ele já estava sem sinais vitais, dentro de uma casa, quando quando os PMs chegaram.