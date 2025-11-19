Polícia

Inquérito 
Notícia

Polícia Civil confirma como feminicídio caso de adolescente encontrada morta em Flores da Cunha; dois suspeitos estão presos

O corpo de Alanys da Silva Kening foi achado em uma área de mata na estrada José Dani, na localidade de Mato Perso, no último dia 13

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS