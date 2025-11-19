Polícia Civil confirma como feminicídio caso de adolescente encontrada morta em Flores da Cunha; dois suspeitos estão presos

Corpo estava em estrada da localidade de Mato Perso. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil confirmou que a morte de Alanys da Silva Kening, de 17 anos, trata-se de um feminicídio; o inquérito será finalizado nesta quarta-feira (19). O corpo da adolescente foi encontrado em uma área de mata na estrada José Dani, na localidade de Mato Perso, em Flores da Cunha, no último dia 13.

— De acordo com os elementos que nós colhemos durante a investigação, confirmamos que se trata de um feminicídio cometido pelo então namorado da vítima — afirma a delegada Thais Postiglione Peteffi, à frente do caso.

A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de outubro, quando foi vista pela última vez a pé, na rua, durante a madrugada, em Flores da Cunha.

— O corpo estava em estado avançado de decomposição e, agora, nós temos a perícia, confirmando que a morte se deu em virtude de um disparo de arma de fogo na cabeça — explica a delegada.

Um homem foi preso ainda no dia 13 e outro envolvido foi detido na manhã desta quarta-feira. Ainda há outro suspeito de envolvimento na ocultação do cadáver, conforme a delegada.

— O então namorado dela já está preso, mas por outro motivo. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica, fugiu e, quando fugiu, bateu o carro e foi preso porque estava com droga e arma. Agora ele está no presídio, com prisão temporária, no nosso inquérito — complementa.