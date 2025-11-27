Polícia Civil apreende cerca de 35 quilos de maconha em Caxias do Sul

Material havia chegado recentemente à residência, onde seria armazenado antes da distribuição. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 35 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (27) em Caxias do Sul. As drogas foram localizadas em uma casa no bairro Rio Branco, durante a Operação Sinapse, deflagrada pela 1ª Delegacia de Polícia para investigar a atuação de grupos criminosos na região central da cidade.

Segundo a polícia, o material havia chegado recentemente à residência, onde seria armazenado antes da distribuição. Os agentes abordaram um homem que deixava o imóvel e encontraram as drogas.