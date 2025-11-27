Operação da Polícia Civil prende quatro pessoas em investigação de tortura em cobranças de dívidas em Caxias do Sul

Prisões em Caxias ocorreram nos bairros Bela Vista e Desvio Rizzo. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu, nesta quinta-feira (27), quatro pessoas em uma investigação que apura a prática de tortura em cobranças de dívidas relacionadas à agiotagem e ao tráfico de drogas. Três prisões foram realizadas em Caxias do Sul e uma em Imbituba (SC).

A apuração começou a partir da prisão do primeiro suspeito, em agosto deste ano, em uma investigação de tráfico. Em um celular apreendido na moradia dele foram encontrados vídeos de tortura contra dois homens, com a utilização de arma, máquina de choque e taco. A suspeita é de que as imagens tenham sido gravadas entre maio e agosto.

A partir da análise do material, agentes da 1ª Delegacia de Polícia identificaram o segundo participante das ações criminosas. Ele é apontado como responsável por auxiliar no sequestro, na logística e na filmagem das torturas. O homem fugiu para Santa Catarina, onde foi preso com a ajuda de equipes da Polícia Civil do Estado vizinho.

Outra prisão foi cumprida no bairro Bela Vista, em Caxias, onde foi preso um homem apontado como contratante do torturador. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por ordenar a cobrança violenta de uma dívida e suspeito de ter mandado espancar uma vítima no bairro Lourdes, em maio deste ano.

A terceira prisão foi realizada no bairro Desvio Rizzo. O suspeito foi preso em casa. Ele é investigado por fazer cobranças com uso de extrema violência, segundo a polícia.

Em um dos episódios que integram o inquérito, o suspeito teria invadido a residência de uma vítima, colocado-a de joelhos diante das filhas menores, apontado uma arma contra sua cabeça e gravado um vídeo exigindo o pagamento de dívidas vinculadas à agiotagem praticada na cidade.

A quarta prisão é do homem detido em agosto, na primeira fase das apurações. Ele já estava no sistema penitenciário e teve a prisão convertida para preventiva.

Operação Omertá