Polícia

Força Verde
Notícia

Operação da Brigada Militar apreende 21 pássaros e prende cinco pessoas em Caxias do Sul

Entre as espécies, estão trinca-ferro, azulão-verdadeiro e canário-da-terra. Prisões foram em flagrante por crimes ambientais

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS