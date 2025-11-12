Operação da Brigada Militar apreende 21 pássaros e prende cinco pessoas em Caxias do Sul

Foram recolhidas 21 gaiolas, duas armadilhas tipo alçapão e dois potes de ração própria para aves silvestres. 2° Companhia Independente de Polícia Ambiental da Brigada Militar / Divulgação

A 2° Companhia Independente de Polícia Ambiental da Brigada Militar (BM) realizou a operação Força Verde contra o comércio ilegal e a manutenção de animais silvestres em cativeiro, nesta terça-feira (11), em Caxias do Sul.

A ação de fiscalização de criadores, feita a partir de denúncias e mandados de busca e apreensão, apreendeu 21 pássaros, como trinca-ferro, azulão-verdadeiro, canário-da-terra, pintagol e pintassilgo.

De acordo com a BM, 11 das aves estavam sem anilhas e uma não possuía nota fiscal. Foram registradas cinco prisões em flagrante por crimes ambientais. Os PMs também recolheram 21 gaiolas e duas armadilhas tipo alçapão.