Operação Black Friday intensifica policiamento em Caxias do Sul

Foi lançada na manhã desta segunda-feira (17) a 6ª edição da Operação Black Friday em Caxias do Sul. A ação é realizada pelo Sindilojas e Brigada Militar, com apoio de outras entidades e órgãos de segurança da cidade.

A Operação Black Friday segue até o fim de novembro e tem como objetivo garantir a segurança de comerciantes e consumidores durante o período de promoções e de pagamento da primeira parcela do 13º salário, que deve ocorrer até o dia 30. Assim, será reforçado o efetivo de policiamento nas principais áreas comerciais da área central da cidade para prevenir a incidência de delitos. Além disso, o ônibus de monitoramento da Guarda Municipal estará na Praça Dante Alighieri.

Durante o lançamento, o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), tenente coronel Márcio Borba Fernandes, afirmou que, para a operação, há ações de inteligência para identificar horários e locais de maior circulação de pessoas, além da definição de estratégias no Centro e zonas comerciais, como os pontos mais sensíveis e locais históricos de furtos e ocorrências patrimoniais.

— A operação Black Friday tem um foco no setor comercial. Shoppings e logradouros onde temos zonas comerciais terão um reforço de policiamento nas mais variadas modalidades — explica o comandante.

Segundo Fernandes, os patrulhamentos da Brigada Militar serão intensificados também durante a noite, como ação de prevenção de furtos e arrombamentos. O objetivo do comandante é que a base móvel da corporação se torne uma referência à população durante a ação. Também haverá o incremento, no horário comercial, das rondas com motocicletas e do policiamento com cães na busca de materiais ilícitos, como armas e drogas. O efetivo administrativo da BM também será reforçado na área comercial durante a operação Black Friday.

O delegado regional Augusto Cavalheiro Neto, abordou a época de final de ano e a circulação de dinheiro na economia, tanto virtual quanto físico. Em razão das quedas nos índices criminais da cidade, ele alertou para outros tipos de delitos, como estelionato e golpes.

Segundo o delegado, os mais frequentes e que demandam atenção no período são:

o do site falso;

o do falso presente (como sorteios falsos ou vencidos);

a manipulação do chamador de origem em ligações telefônicas;

e o golpe da arara, no qual estelionatários criam empresas com dados falsos, abrem contas bancárias e estabelecem relacionamentos comerciais para, inicialmente, ganhar a confiança e depois aplicar a fraude.

— Em todo golpe, tu sempre tem que adiantar um valor para receber um prêmio (por exemplo). Se tem que adiantar antes de receber, acende um alerta — alertou o delegado.

Para o Rossano Boff, presidente do Sindilojas, o aumento do policiamento traz mais segurança tanto para os comerciantes como para a população. Ele afirma, também, que esta é uma das épocas do ano mais esperadas para o setor:

— Economicamente, o ano não foi muito bom, mas essa é a reta final e sabemos que, por costume, o brasileiro sempre deixa para a última hora. Aproveita o lançamento da Black Friday, que é uma data de muitas promoções, e depois temos o Natal que é o mês que faz o encerramento do ano e tem maior movimentação econômica da categoria — avalia Boff.

Queda nos índices criminais

O comandante do 12º BPM aproveitou o lançamento para destacar os índices de segurança da cidade: quedas de 50% em homicídios, 28% em roubos a pedestres, 37% nos roubos de veículos e 24% nos roubos a estabelecimentos comerciais - dados compilados até o final de outubro.

Em dados mais atualizados, conforme o tenente-coronel, até 8 de novembro, foram 241 roubos a pedestres em Caxias do Sul. Dado que foi de 1.764 em todo o 2016, o maior na série histórica desde 2010. Nos roubos a estabelecimentos comerciais, foram 26 casos neste ano, número que foi de 660 em 2015, o pico da série.

Nos furtos a estabelecimentos comerciais e de ensino, até o início de novembro foram 194 registros em 2025. O maior índice é de 2015, com 479.